In Onda, Marianna Aprile bacchetta Telese e il siparietto finisce male

10 agosto 2022 a

a

a

"Allora mozione d'ordine Telese, si parla in onda che poi le cose belle si dicono dietro le quinte". Marianna Aprile non ci pensa due volte a strigliare il collega Luca Telese beccato a parlare con l'ospite della seconda parte del talk show, il direttore de La Stampa Massimo Giannini. Nella puntata di martedì 9 agosto va in scena il siparietto che fa ridere tanto i telespettatori da casa ma davvero poco il diretto interessato che, di fronte alla strigliata della conduttrice - nei panni della maestrina - ci resta di stucco. Lo sguardo di Telese è imbarazzato e il giornalista resta in silenzio.

"Il cerchio magico di Berlusconi". Parte l'affondo di Carfagna ma Telese gela la ministra

Prima di Giannini nello studio di La7 l'ospite d'onore era la ministra per il Sud e la coesione sociale Mara Carfagna, balzata agli onori della cronaca prima per l'addio a Forza italia e l'ingresso in Azione con Carlo Calenda, poi nelle ultime ore per il tam tam impazzito che la vedrebbe nuova leader predestinata del terzo polo, quello che Calenda e Renzi stanno cercando di realizzare. E il direttore de La Stampa proprio questo commentava: "Adesso Giannini dirà in diretta tutto" prova a giustificarsi Telese bastonato dalla collega. "Va creata un po' di suspense" ribatte ironicamente Aprile. "Non abbiamo segreti" spiega Giannini che sta al gioco e racconta: "Devo dirlo subito? Così? Ho salutato Mara Carfagna dicendo che è una delle due possibili leader del terzo polo perché mi risulta si stia ragionando su questo".