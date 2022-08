In Onda, "il cerchio magico di Berlusconi". Parte l'affondo di Carfagna ma Telese gela la ministra

Giada Oricchio 09 agosto 2022 a

“Salvini sbertucciato in mondovisione. Meloni vuole l’Italia come l’Ungheria di Orban”. Mara Carfagna non fa sconti al leader della Lega e alla presidentessa di Fratelli d’Italia e il conduttore Luca Telese la bacchetta. Durante un’intervista a In Onda, il talk politico di LA7, la ministra per il Sud ha ribadito che la scelta di lasciare Forza Italia, la sua storica casa politica, per aver partecipato alla caduta del governo Draghi, è stata molto sofferta e ha ribadito di aver provato tante volte a contrastare l’appiattimento di FI sulle posizioni della Lega, ma di esserne uscita sempre sconfitta (“sembrava lesa maestà”).

Alla domanda della co-conduttrice Marianna Aprile se qualcuno si frapponga tra i militanti e questo Berlusconi inedito nei comportamenti, Carfagna ha lasciato intendere qualcosa: “Non ne voglio parlare, anche per una questione di stile. Io mi sono sentita isolata in un partito che stava sbiadendo la sua anima popolare e europeista”, poi però è esplosa: “Insomma, nessuno all’interno di Forza Italia ha potuto dire nulla sul fatto che il nostro principale alleato (Salvini, nda), nel corso di una guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina, all’insaputa del governo aveva organizzato un viaggio in Russia pagato con i soldi dell’ambasciata russa. E’ normale?! E’ andato ai confini della Polonia e farsi sbertucciare in mondovisione è normale?!”.

Il conduttore Luca Telese l’ha incalzata: “Sta usando Salvini per eludere la domanda di Marianna…” e Carfagna piccata: “No, non ho eluso la domanda. E’ una questione politica? Sì e no perché c’è un confine labile tra la politica e la sfera personale nelle dinamiche di Forza Italia”, “Così è peggio, dà l’idea di una manipolazione” ha subito evidenziato Telese chiedendo se esistesse un presunto cerchio magico, ma la neo esponente di Azione ha divagato di nuovo. Mara Carfagna si è messa l’elmetto ed è partita lancia in resta anche su Giorgia Meloni presidente del consiglio: “No, non è una domanda difficile (in risposta a Telese che aveva detto “ahia”). È sicuramente una donna capace, ma ha una visione di Paese completamente diversa dalla mia. Non mi piace la sua tendenza a dividere il mondo in buoni e cattivi, in bianco e nero. E poi lei, come Salvini, scommette su un’Italia depressa, spaventata, isolata perché così raccoglie voti. Io invece scommetto su un’Italia consapevole della sua grandezza nel mondo. non è un mistero che Giorgia Meloni immagina un’Italia molto simile all’Ungheria di Orban piuttosto che alla Francia e alla Germania”.