In Onda, Massimo Giannini sgancia la bomba sul terzo polo: "Chi vogliono come leader"

"Si è seduto con noi Massimo Giannini, direttore de La Stampa" annuncia la conduttrice di In Onda, Marianna Aprile che ha appena congedato la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. E la rivelazione del nuovo ospite nello studio di La7 arriva subito: "È una delle possibili leader" svela Giannini provocando immediatamente la domanda del co-conduttore Luca Telese: "E l'altra?" chiede il giornalista. La puntata di martedì 9 aprile è all'insegna del rebus alleanze, la trattativa tra Carlo Calenda e Matteo Renzi per il terzo polo è serratissima ma l'accordo ancora non c'è. Bocche cucite dopo ore di vertice tra i due leader che non hanno ancora trovato la quadratura. "Una delle due possibili leader del terzo polo è Mara Carfagna - annuncia Giannini - si sta ragionando, mi risulta, sul suo nome e quella di Bonetti. Simpatico e paradossale - spiega - che il centro sia sempre stato anche dal punto di vista simbolico il luogo della mediazione, del dialogo e invece oggi i due leader che incarnano il centro sono i più rissosi, divisivi e i più abrasivi della storia. Proprio per questo tutti e due capiscono che non possono essere loro il leader di questa nuova forza e quindi quello che avanza è la possibilità di un ticket tutto al femminile. Vi lancio questa suggestione" conclude il direttore.