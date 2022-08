In onda, Cerasa spiega la strategia Meloni: "Sembra Aldo del famoso trio nella scena del gol"

04 agosto 2022 a

Claudio Cerasa, ospite di In Onda su La7, si lancia in un paragone cinematografico per spiegare la strategia elettorale di Giorgia Meloni. "Mi sembra che in questa campagna elettorale in cui si parla molto di agenda Calenda, agenda Draghi, agenda Letta e agenda Meloni... insomma mille agende, ma l'elemento chiave che probabilmente determinerà una posizione di vantaggio del centrodestra a trazione Meloni è uno o forse due. La novità, perché Giorgia Meloni rappresenta la novità" ha spiegato il direttore de Il Foglio Cerasa.



#inonda La strategia elettorale di Giorgia Meloni e il paragone cinematografico di Claudio Cerasa https://t.co/yoRt0ZAfll — La7 (@La7tv) August 4, 2022

"È la novità come personaggio politico, è la novità perché è la prima volta che c'è una leadership femminile che potrebbe imporsi. Infatti Meloni se ci fate caso, da quando è iniziata questa campagna elettorale, segue la linea di 'Tre uomini e una gamba' di Aldo Giovanni e Giacomo. Ve la ricordate la scena?" continua Cerasa. "C'è una partita di calcetto in spiaggia ad un certo punto Giovanni fa un cross, Aldo è sotto la spiaggia nascosto e ad un certo punto salta fuori e fa un gol di testa. Mi sembra che la strategia sia quella: non fare nulla, non dire nulla e fermarsi un attimo fino all'ultimo momento".