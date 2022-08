In Onda, Concita De Gregorio e David Parenzo sostituiti in corsa. Scoppia il caso

Giada Oricchio 03 agosto 2022 a

a

a

David Parenzo e Concita De Gregorio o Luca Telese e Marianna Aprile? Le elezioni politiche del 25 settembre hanno tenuto acceso i palinsesti tv. Se Lucia Annunziata è rientrata prima dalle ferie per condurre Mezz’ora in più e #Cartabianca di Bianca Berlinguer tornerà il 30 agosto, a LA7 non sono mai andati in vacanza. Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha ceduto lo spazio preserale a In Onda. Ma qui c’è stata una sorpresa come ha sottolineato il Sole 24 ore: “Al posto dello stanco duo Concita De Gregorio e David Parenzo, sono arrivati Marianna Aprile e Luca Telese. Una sostituzione in corsa che deve aver lasciato dell’amaro in bocca alla De Gregorio”.

In realtà, il cambio di guardia per il mese di agosto era prevedibile poiché i due giornalisti sono andati in onda dall’estate 2021 a quella 2022 e avevano bisogno di tirare il fiato. Il paragone però è inevitabile e secondo il Sole24ore vincono i panchinari: “Il vecchio duo di conduzione funzionava solo a tratti, troppo saccentemente legata ai tempi della carta stampata la prima, troppo scoppiettanti e spesso estemporanei, gli interventi di Parenzo. Risultato, arrivano Telese e Aprile. Il primo nettamente a suo agio, alla prova della conduzione risulta il più credibile del quartetto. (…). Una Aprile, va detto, che con uno stile ben più dimesso e una certa modestia per nulla falsata, fin dal debutto è apparsa più vicina al pubblico della troppo compassata e cattedratica De Gregorio, i cui giudizi sempre politically correct, ne hanno col tempo fiaccato la resa. Sostituzione azzeccata insomma”. Lo dicono anche gli ascolti: più alti per Telese-Aprile, più bassi per Parenzo-De Gregorio.