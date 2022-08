Controcorrente, Pietro Senaldi anticipa le mosse di Carlo Calenda: “Vuole rompere con il Pd”. Il motivo

01 agosto 2022 a

a

a

Nel centrosinistra il boccino è in mano a Carlo Calenda. Per analizzare la situazione relativa all’accordo mancante tra il leader di Azione ed Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, è intervenuto Pietro Senaldi, direttore di Libero, ospite dell’edizione del 1 agosto di Controcorrente, il talk show serale di Rete4 condotto da Alessandra Viero: “Calenda è un anno e mezzo che va a dire in giro che si sarebbe presentato da solo e che avrebbe vinto le elezioni nel collegio di Roma 1 da solo, che poi la quota proporzionale gli avrebbe garantito uno sparuto drappello di parlamentari, ma che questo non gli importava perché il suo era un investimento per il futuro. Adesso ho l’impressione che è che Calenda stia trovando le giustificazioni e ponga le condizioni per rifiutare l'offerta di Letta e rompere con il Pd. Probabilmente crede che andando da solo possa capitalizzare di più. Se vai da solo un domani puoi andare da una parte come dall’altra, senza che - chiosa Senaldi - nessuno ti dica ‘stai facendo un ribaltone’”.