La corsa al voto, siparietto Celata-De Angelis: “Mi hai bruciato tutto! Mannaggia a te…”. La gaffe terribile

01 agosto 2022 a

a

a

Subito una partenza con il botto per ‘La corsa al voto’, il nuovo programma Speciale Tg La7 condotto da Paolo Celata, che vede anche la presenza di Silvia Sciorilli Borrelli e Alessandro De Angelis. Ed è proprio quest’ultimo a causare la prima problematica a Celata, al debutto alla conduzione nell’edizione del 1 agosto dopo anni in cui è diventato il volto noto delle Maratone di Enrico Mentana: “Però oltre a queste scadenze c’è il dato che chiederemo al primo ospite, a Matteo Renzi…”. “Alessandro! Mi hai bruciato tutto! Mannaggia a te, mannaggia a te…” lo fulmina Celata.

"Tajani da solo". La sparata di De Gregorio e Parenzo non riesce più a parlare

De Angelis si accorge della gaffe e la butta sull’ironia: “È il bello della diretta, non volevo che pensavano che parlassimo tra di noi”. Ma Celata replica: “Eh no, eh no, non è così, anzi vi facciamo vedere un Renzi di qualche anno fa, cominciamo da lì, vai con il video”. “Qual è il dato politico” De Angelis continua poi a parlare normalmente e come se nulla fosse, con Celata che lo rimbrotta: “Il dato politico Alessà è che vediamo il video!”. Il tutto con il sorriso sulla bocca.