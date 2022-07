In Onda, "Tajani da solo". Vertice centrodestra, la sparata di De Gregorio e Parenzo non riesce più a parlare

27 luglio 2022 a

"Un'agenzia dice che Silvio Berlusconi lascia la Camera e questo ve lo abbiamo documentato ma il vertice di centrodestra va avanti con Antonio Tajani". David Parenzo a In Onda, nel corso della puntata di mercoledì 27 luglio, fa la telecronaca dell'incontro tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia a Montecitorio e, mentre conferma in diretta che il Cav ha lasciato il vertice, parte il siparietto con la collega Concita De Gregorio. Di fronte alle immagini che riprendono l'auto di Berlusconi che si allontana la conduttrice esclama: "Rimane Tajani con chi? Da solo?". Ridono tutti, nessuno si trattiene né in studio né gli ospiti in collegamento. "Sono andati via tutti" insiste De Gregorio senza trattenere il sorriso. Il leader di Forza Italia ha lasciato la Camera mentre il vertice è ancora in corso, al suo posto è rimasto il coordinatore azzurro Antonio Tajani. Il Cav - mano nella mano con Marta Frascina - non ha rilasciato dichiarazioni.

"Beata solitudine" ironizza Parenzo divertito fino al punto che quasi non riesce più a parlare. "Credo che con se stesso sia d'accordo" scherza ancora. Poi aggiunge rivolgendosi alla collega divertita: "Questa è una buona, ottima domanda". Anche Licia Ronzulli - secondo gli ultimi aggiornamenti - ha lasciato il vertice.

"C'è Tajani" interviene il vicedirettore del Corriere della Sera, la giornalista Fiorenza Sarzanini in collegamento con la trasmissione come se non li avesse sentiti. "Appunto, ci chiedevamo con chi?" ribadisce Parenzo. "Tajani, Giorgetti e Meloni ancora!" elenca. "Ah ottimo e Calderoli..." aggiunge il conduttore. "Che sta spiegando a tutti come funzionano i collegi" ironizza ancora De Gregorio ribadendo la tensione alle stelle nella coalizione proprio sul tema.