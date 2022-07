Controcorrente, il timore di Mario Giordano sulle elezioni: “Pd allucinante, rischio democratico”

29 luglio 2022 a

Matteo Salvini è sotto attacco da parte della sinistra per un articolo pubblicato da La Stampa su presunti legami tra la Russia e la crisi di governo che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi. Per parlare della vicenda mediatica nel corso della puntata del 28 luglio di Controcorrente è intervenuto Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro sempre su Rete4: “Trovo allucinante che il segretario del Pd, su una notizia pubblicata da un giornale, lasciamo stare che forse è già circolata e forse è vecchia di due mesi e ripescata, non confermata, anzi smentita dal sottosegretario e responsabile dei servizi segreti Franco Gabrielli, quindi una notizia che è fasulla stando alle informazioni ufficiali, dica cose gravi come quella che ‘è stato Vladimir Putin a far cadere il governo Draghi’. Tutto ciò dice chiaramente che si va verso una campagna elettorale di demonizzazione dell’avversario. L’unico vero rischio democratico per il Paese è proprio quello della sinistra, che non ha accettato un regolamento normale della democrazia, cioè si fanno le elezioni e chi vince governa sulla base dei programmi. Le elezioni per la sinistra valgono solo - chiosa Giordano - quando vince la sinistra, è anti-democratico questo atteggiamento”.