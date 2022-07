In Onda, Federico Rampini mette a tacere Concita De Gregorio: “Ambientalisti radical-chic”. Cala il gelo

Giada Oricchio 29 luglio 2022 a

“Ambientalisti radical-chic hanno ridotto alla fame lo Sri Lanka”, “Prendo le distanze”. Scintille tra Federico Rampini e Concita De Gregorio nella puntata di In Onda, il talk politico di La7, giovedì 28 luglio. Partendo dal caldo record, dalla siccità e dalla manifestazione del movimento Fridays for Future, a Torino, il giornalista ha blastato con inusitata asprezza i movimenti ecologisti: "Parliamo di giustizia sociale. Lo Sri Lanka, uno dei paesi più poveri del mondo, in questo momento è alla fame, letteralmente alla fame, ci sono state rivolte di massa perché non hanno da mangiare. Il motivo? Qualche anno fa i loro governanti ebbero la buona idea di seguire i consigli di ambientalisti occidentali radical-chic che consigliarono di convertire l'agricoltura ai metodi agro-biologici. Ebbene sono crollati i raccolti e non c'è più da mangiare nello Sri Lanka”.

E’ duro l’atto d’accusa dell’inviato del Corriere della Sera: “Questo il movimento ecologista radical-chic ce l'ha sulla coscienza, ma non ne parla, non fa i conti con i propri errori, con le proprie visioni dissennate ispirate da una ideologia apocalittica e da slogan che non hanno nulla a che vedere con la realtà”. La co-conduttrice del programma, Concita De Gregorio, ha socchiuso gli occhi infastidita e puntualizzato: “Sono d’accordo, io prendo le distanze soltanto dalla definizione di radical-chic usata a prescindere, Federico, scusami”, “L'agricoltura biologica in Sri Lanka è molto radical-chic” ha replicato deciso Rampini.

L’ex direttrice però ha insistito sul lessico dando il via a un serrato botta e risposta: “Sì, sì, ma io trovo radical-chic una formula ormai che ha superato la saturazione e il limite dell'accettabilità” e lo scrittore: “E allora diciamo snob? Radical-snob? Ambiental-snob? Come quando Greta attraversa l'Atlantico in barca a vela, il culmine dello snobismo", “No, no tu sei libero di dirlo, io sono libera di sentirne la saturazione” è stata la chiosa finale della conduttrice.