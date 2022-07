Rapporti Lega-Russia, Lollobrigida attacca Conte: "Il più grottesco esempio di propaganda putiniana"

29 luglio 2022 a

Francesco Lollobrigida contro Giuseppe Conte. Le polemiche sui presunti rapporti tra la Lega di Matteo Salvini e l'ambasciata russa sollevate dal quotidiano "La Stampa" accendono la campagna elettorale. È così che è partita la giravolta di accuse nei partiti su chi avrebbe un legame più forte con la Russia di Valdimir Putin. "Ho letto La Stampa, ma non conosco i contorni di questa storia. Mi sembra molto simile a quanto già pubblicato più di un mese fa, quando forse non c’era la necessità di usarla in campagna elettorale contro una forza politica. Peraltro mi sembra che il sottosegretario Gabrielli abbia ampiamente smentito. Restano invece ancora da chiarire gli arrivi di qualche centinaio di soldati russi durante il Conte 2 che partendo dall’Aeroporto Militare di Pratica di Mare, immagino autorizzati dal ministro Guerini, attraversarono mezza Italia fino a Bergamo con le bandiere al vento nel più grottesco esempio di propaganda putiniana avvenuto in questa nazione da sempre" dice il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, intervistato da La Stampa.

Poi il deputato ribadisce la linea dettata da Giorgia Meloni a Fratelli D'Italia sulla politica estera: "Siamo dalla parte della Nato e dell'Ucraina. La nostra scelta di difendere l’Ucraina è netta e irrevocabile. Noi siamo il partito che ha difeso la linea atlantista dell’Italia senza sfumature. Abbiamo assunto una posizione disinteressata e persino penalizzante, essendo all’opposizione avremmo potuto contrastare il governo per trarne beneficio. Abbiamo fatto l’opposto. E questo ce lo ha riconosciuto anche il presidente Draghi, abbiamo dimostrato, così, di essere una forza seria"

E sulla necessità di dialogo con Mosca, Lollobrigida spiega: "Dipende dai contesti, la diplomazia ha le sue ragioni e le sue strade. Ora, però, gli interessi dell’Italia coincidono con quelli del popolo ucraino e questo ci impedisce di dialogare con un governo che sta aggredendo una Nazione democratica, libera e che va difesa a tutti costi perché difende tutti noi" ha ribadito Lollobrigida.