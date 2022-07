In Onda, la bomba di Corrado Formigli sul governo Meloni-Salvini: “Telefonate ai ministri di Draghi”

21 luglio 2022 a

Il centrodestra è pronto a prendersi la guida dell’Italia dopo la crisi di governo dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Lega e Fratelli d’Italia stanno già lavorando per il futuro e a dimostrazione di ciò c’è un retroscena svelato da Corrado Formigli, giornalista di PiazzaPulita, nel corso dell’edizione del 21 luglio di In Onda, programma televisivo che vede Concita De Gregorio e David Parenzo alla conduzione: “Vi racconto una chicca, non posso dire la fonte, ma è un ministro con cui ho parlato oggi. Mi è stato detto che Giorgia Meloni e Matteo Salvini stanno già telefonando anche ad ex membri del governo Draghi per reclutarli in un futuro governo che loro sono sicuri che andranno a fare. Stanno già costruendo la squadra di governo, cercano i tecnici e magari cercano quelli di Draghi, perché non hanno nessuno. Non posso dire di più, ma vi faccio capire che c’è il tema del chi devono mettere a governare per risolvere processi complessi e difficilissimi che riguardano l’energia, la mobilità, la fibra, le questioni geopolitiche. Servono persone che i partiti non hanno. Meloni è una donna intelligente ed è la prima a sapere che nel suo partito non ci sono figure così”.

Il centrodestra ha deciso i ruoli del futuro: il retroscena su Salvini e Meloni

“Ci saranno ministri tecnici e - prosegue e conclude Formigli - persone non tutta di area del centrodestra. Si è parlato del professor Luca Ricolfi, che non è di area di FdI, è riformista, ma apprezzato anche dall’altra parte. Secondo me il problema c’è”.