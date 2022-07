In Onda, Enrico Letta si aggrappa a Mario Draghi per vincere le elezioni: “Se gli è piaciuta la politica…”

21 luglio 2022 a

a

a

Mario Draghi sarebbe disponibile a fare il frontman di un’alleanza larga di centrosinistra? La domanda è rivolta ad Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, nel corso dell’edizione del 21 luglio di In Onda, il talk show serale di La7 che vede Concita De Gregorio e David Parenzo alla conduzione: “Bisogna avere rispetto nei suoi confronti e nelle sue scelte, sarà lui - dice il numero uno dem - che deciderà in un modo o nell’altra se avrà la volontà di essere più presente, più attivo dentro le vicende politiche. Magari in questo anno e mezzo gli è piaciuta la politica ed ha voglia di fare ulteriori passi avanti. È stato un fondamentale punto di riferimento per il nostro Paese e lo sarà per il futuro. Noi sicuramente riteniamo che quello che abbiamo fatto con il governo Draghi sia stato utile ed importante e abbiamo intenzione di portare avanti le cose bloccate per colpa del tradimento di ieri”.

Terremoto tra M5S e Pd. Letta schiaffeggia Conte per la crisi

“Draghi - ha proseguito Letta - ha detto che ci sono alcuni temi su cui il Parlamento deve discutere e vorrei che nella campagna elettorale si parli dei temi proposti sui giovani italiani, come quello dello ius scholae”. De Gregorio interviene con una battuta che gela lo studio: “Proporrei di dare la cittadinanza ad honorem a tutti quei ragazzi che hanno visto almeno cinque crisi di governo”. Letta alza il sopracciglio stupito e non proferisce parola.