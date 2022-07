Brad Pitt, la confessione choc: "Sono malato". I fan spiazzati dal disturbo neuropsichiatrico

Alice Antico 12 luglio 2022 a

a

a

Brad Pitt, durante un’intervista, ha rivelato di avere la prosopagnosia, una malattia piuttosto grave. Si tratta di un disturbo che ha pesanti conseguenze sul suo rapporto con le altre persone perché consiste, sostanzialmente, nel non riuscire a distinguere i volti. Dunque l’attore 58enne ha difficoltà nel riconoscere chiunque, anche i suoi stessi figli. Ha detto che è malato dal 2013, ma nessuno gli crede e che vorrebbe conoscere qualcun altro con questo stesso problema. In Italia un personaggio noto che ha detto di soffrire di questo disturbo è Enrica Bonaccorti. Vediamo di cosa si tratta.

Il termine ‘Prosopagnosia’ deriva dalla fusione di due parole greche, cioè ‘pròsopon’, faccia, ed ‘agnosìa’, ignoranza ed è nota anche come cecità facciale. Si tratta di una patologia che colpisce circa il 2% della popolazione. Talvolta può anche essere associata ad agnosia visiva. Nelle forme più gravi il soggetto che ne è affetto non riconosce nemmeno il proprio volto.

Francesco Totti e Ilary Blasi, così si chiude la favola. Matrimonio finito dopo mesi di smentite

La prosopagnosia è un deficit cognitivo-percettivo del sistema nervoso centrale e può essere di due tipi: acquisita, quando è dovuta a una lesione nell'area tempero-occipitale dell'emisfero cerebrale destro e può essere una conseguenza di un infarto dell'arteria cerebrale posteriore o di una emorragia cerebrale; congenita, quando è presente dalla nascita per cause sconosciute, in un encefalo sano. Questa patologia sembra essere dovuta principalmente ad un malfunzionamento dell'area cerebrale denominata “Giro fusiforme” in cui avviene l'elaborazione ed il riconoscimento dei volti. Ci sono dei sottotipi di prosopagnosia: appercettiva, associativa e dello sviluppo.

"Me l'hanno vietato". Giorgia Soleri, lo sfogo sul concerto dei Maneskin spiazza i fan

Brad Pitt ha perso delle amicizie a Hollywood perché, a causa della sua incapacità di riconoscere le persone, è risultato snob e menefreghista, invece è solo malato. Questa malattia, infatti, può avere gravi conseguenze nel modo in cui il soggetto che ne è affetto si relaziona con le altre persone e rischia di cadere in una vera e propria fobia sociale e nell'isolamento, che può portare poi alla depressione. Per diagnosticare la prosopagnosia sono necessari diversi test condotti da un neuropsichiatra e, purtroppo, ad oggi non si conoscono rimedi per questa malattia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.