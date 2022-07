Concerto Maneskin, Giorgia Soleri si sfoga su Instagram e spiazza i fan: "Non me lo aspettavo..."

09 luglio 2022 a

a

a

Giorgia Soleri è la grande assente al concerto del Circo Massimo dei Maneskin. È risultata positiva al Covid tre giorni fa e a causa delle nuove regole sulla quarantena, anche se è già tornata negativa, dovrà aspettare 7 giorni dal tampone positivo per uscire.

L’influencer fidanzata di Damiano, il frontman della rock band, si sfoga su Instagram e spiazza i fan: “Niente ero convinta (dopo aver chiesto a chi mi ha fatto il tampone, a 2 farmacie e aver letto articoli che a questo punto definire poco attendibili è poco) che per le persone vaccinate non ci fosse più la regola dei 7 giorni di quarantena dal tampone che ha attestato la positività, invece c'è ancora. Quindi positiva o negativa, non potrò esserci al circo massimo". Soleri è triste e delusa quanto i fan che speravano fino all'ultima di vederla insieme al cantante.

"Questa ipotetica positività - spiega l'influencer - sembrava essere una bella botta di cxxo in ambito di salute e invece nulla. Sono molto triste inutile dirlo, avevo basato il tour promozionale del libro per essere a Roma domani (oggi, ndr). Ma è un giorno importantissimo, sarà uno spettacolo incredibile e sono felice che più di 70mila persone possano vederlo e goderne. @ykaar e @maneskinofficial spaccate tutto come sapete fare solo voi, voglio sentire Roma saltare fin qui! divertitevi tutti e fate anche qualche video".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.