Zona Bianca, Ugo Mattei litiga con tutti sul vaccino: “Maxi-sperimentazione mondiale”

Scintille nel corso dell’edizione dell’11 luglio di Zona Bianca. Nel corso del talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi è ospite il giurista Ugo Mattei, che si scontra con la giornalista Sabrina Scampini: “Quando dice che c’è una tragedia e i giornali vendono di più marciandoci sopra, essendo colpevoli della stessa tragedia, è - sottolinea Scampini supportata dal padrone di casa - una cosa che non regge”. “Non ho detto affatto questo” ribatte Mattei, che si becca la reprimenda della giornalista: “Lo ha detto. Ha parlato di Pfizer e altro… Sembra che le malattie siano sempre procurate da chi produce le medicine”. “Purtroppo è vero” sostiene il giurista sulla questione stampa, smentendo però di dare la colpa alle case farmaceutiche sulle problematiche di salute.

Mattei prende poi la parola per parlare della sicurezza dei vaccini e delle possibili conseguenze sul futuro: “Il fatto che si vaccinino e si faccia un esperimento su un campione molto ampio, 1 miliardo e 300mila persone non significa affatto che le sperimentazioni siano tali. Noi non abbiamo idea delle conseguenze del periodo medio e medio-lungo di quello che si sta facendo. Questo è particolarmente grave per i fanciulli. È stata sicuramente un’emergenza, non c’è dubbio, gestita come tale con tantissimi vaccini. Ciò non toglie che dal punto di vista epistemologico trattasi comunque di sperimentazione”. “C’era un’emergenza, un’urgenza” prova a ribattere quasi inutilmente l’infettivologo Matteo Bassetti.

