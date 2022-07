Wuhan, il caso di colera scuote la Cina: vomito, febbre e il ricovero in ospedale

11 luglio 2022 a

Raro caso di colera, in Cina, a Wuhan. Le autorità sanitarie del distretto di Wuchang, nella città della Cina interna, hanno confermato che un paziente di un ospedale della città, la sera del 9 luglio scorso, ha manifestato sintomi ed è stato accertato come positivo al colera. «Dopo una diagnosi e un trattamento efficaci, le condizioni del paziente sono sotto controllo e i sintomi sono scomparsi», si legge in una nota pubblicata dalle autorità sanitarie distrettuali sul loro account WeChat, la piattaforma di messaggistica e servizi più utilizzata in Cina.

Il caso è scoppiato in un dormitorio universitario, secondo quanto riporta il quotidiano The Paper, e il paziente si è presentato all’ospedale universitario di Wuhan con vomito, diarrea e qualche linea di febbre. Gli studenti dello stesso dormitorio in cui alloggiava il paziente sono stati sottoposti a isolamento e a test, e l’università ha posto i sigilli all’edificio per la disinfezione. «Finora non sono stati trovati nuovi casi», hanno confermato le autorità sanitarie.

