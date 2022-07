Controcorrente, Alessandro Sallusti umilia il M5s: “Conte che abbaia non morde. Sono disperati”

06 luglio 2022 a

Il tanto attesa faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Mario Draghi è finalmente andato in scena questa mattina. La situazione dopo l’incontro tra il capo del governo e il leader del Movimento 5 Stelle viene analizzata nel corso della puntata del 6 luglio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, da Alessandro Sallusti, direttore di Libero: “Noi dobbiamo fotografare la situazione, non è che abbiamo la palla di vetro o sappiamo cose pazzesche. Dovendo farlo direi che Conte che abbaia non morde. Ormai - spiega il giornalista in collegamento - sono settimane che al mattino sono intenzionati ad aprire alla crisi, poi la sera no, oggi l’inverso, al mattino no e alla sera sì. È ovvio che a furia di gridare al lupo al lupo può essere che il lupo arrivi, è evidente. Ma già questo tentennare - sottolinea Sallusti che non nasconde affatto il proprio pensiero sui grillini e sul loro presidente - dimostra che anche loro non sanno che cosa fare, sono in una situazione disperata”.

Secondo @alesallusti Conte e il Movimento 5 Stelle non sanno cosa fare e continuano a cambiare atteggiamento: "Conte che abbaia non morde"#Controcorrente pic.twitter.com/qG0EKt86je — Controcorrente (@Controcorrentv) July 6, 2022

