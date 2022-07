Paola Turci e Francesca Pascale, il regalo di Silvio Berlusconi scatena gli azzurri: la battuta al veleno

02 luglio 2022 a

La privacy è stata rotta dalle indiscrezioni su quello che per molti è il matrimonio dell'estate: l'unione civile tra Paola Turci e Francesca pascal che si celebra oggi, sabato 2 luglio, a Montalcino, in Toscana. Secondo quanto si apprende gli invitati sarebbero circa una trentina circa e dopo il sì in municipio la festa nel castello di Velona, in Val d'Orcia, location super-lusso. A unire civilmente la cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi sarà il sindaco Silvio Franceschelli del Pd.

Cerimonia sobria e poi i festeggiamenti a base di piatti ispirati alla tipica cucina toscana, ma è possibile che il banchetto sia tutto vegano come la coppia.

Tra i trenta invitati non ci sarà Silvio Berlusconi che avrebbe fatto recapitare a Francesca e Paola un regalo per il grande giorno: due gioielli. A raccontarlo è il Messaggero che riporta anche qualche commento pepato da parte di parlamentari vicini a Marta Fascina, attuale compagna del Cavaliere. "Il regalo Berlusconi lo ha già fatto ed è la liquidazione ricevuta da Francesca quando si sono separati. Una villa e oltre 20 milioni di euro", la stilettata degli anonimi parlamentari azzurri che fanno riferimento all'accordo tra Silvio e Francesca dopo la fine della relazione tra i due durata oltre dieci anni,

