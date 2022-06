Francesca Pascale e Paola Turci: il matrimonio è imminente. Data e location, il gossip bomba

30 giugno 2022 a

Francesca Pascale e Paola Turci sarebbero a un passo dal sì. La coppia formata dall'ex compagna di Silvio Berlusconi e dalla cantautrice romana sta per formalizzare il proprio rapporto con una cerimonia che, secondo quanto si apprende, si svolgerà il 2 luglio prossimo a Montalcino, in provincia di Siena.

A parlare del matrimonio è Leggo secondo cui vige il gran segreto sulle celebrazioni. Pascale e Turci starebbero insieme da circa due anni, da quando le due sono state fotografate dai fotoreporter del settimanale Oggi durante una vacanza in barca nel Cilento. Secondo quanto trapela la data e il luogo sarebbero fissati, ma resta il riserbo sul luogo scelto per il matrimonio e il tipo di cerimonia che la cantautrice e l'ex lady Berlusconi avrebbero scelto per ufficializzare il loro rapporto.

Un anno esatto fa erano trapelati i dettagli economici sulla separazione tra Pascale e il Cavaliere la termine di una relazione durata oltre dieci anni. Dagospia aveva parlato di una sorta di "buonuscita" di venti milioni di euro, più un assegno mensile da quasi centomila euro e l'uso della residenza di Villa Maria in Brianza con tanto di personale a servizio.

