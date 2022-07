Insulto omofobo per il matrimonio con Francesca Pascale, Paola Turci mette l'hater alla berlina

01 luglio 2022 a

La notizia del matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale che dovrebbe svolgersi sabato 2 luglio a Montalcino, sulle splendide colline senesi, ha spinto molti utenti dei social a congratularsi con la cantautrice e con l'ex compagna di Silvio Berlusconi. Ma nella pioggia di commenti positivi non manca qualche insulto omofobo. A denunciarlo la stessa Turci, che nella notte ha pubblicato una tory di Instagram in cui ha mostrato il messaggio inviatole dalla pagina di una guest house piemontese. "Lesbicona che schifo!!", si legge nel messaggio della struttura ricettiva reso noto da Turci che ha commentato: "Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase".

La denuncia ha provocato l'ira di tanti utenti che hanno protestato a suon di post sulla bacheca della guest house. Intanto non ci sono conferme ufficiali della notizia delle imminenti nozze, ma probabilmente non c'è bisogno. È un dato che la cantante ha rilanciato i messaggi di auguri degli amici, come quello del critico musicale e conduttore radiofonico Luca De Gennaro che le ha scritto: "Che meraviglia che ti sposi, amica mia".

