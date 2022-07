Francesca Pascale e Paola Turci hanno detto sì. E sulla festa piomba la notizia-bomba, che fine fa la villa di Berlusconi

02 luglio 2022 a

a

a

Francesca Pascale e Paola Turci hanno detto sì. L'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantautrice si sono unite civilmente a Montalcino, splendido borgo in provincia di Siena, davanti al sindaco dem Silvio Franceschelli all’interno di una sala del Palazzo dei Priori. Le due sono arrivate al Municipio con un suv bianco, stesso colore del vestito di entrambe. Turci indossava una tuta scollata sul davanti, Pascale un tailleur. Ad accoglierle tanti curiosi e fotografi. La coppia ha salito mano nella mano le scale del Municipio, addobbate con due file di fiori, dove ad accoglierle c’era il celebrante.

Insulto omofobo per il matrimonio con Pascale, Turci mette l'hater alla berlina

Dopo la cerimonia festeggiamenti riservati al lussuoso Castello di Velona, perla della Val d’Orcia, per circa trenta invitati. Non ci sarà Silvio Berlusconi, tra i possibili invitati si parla di Vladimir Luxuria. La cena porta la firma dell’executive chef Riccardo Bacciottini e, secondo quanto trapela, avrà al centro la tradizione toscana, il Brunello di Montalcino e diverse portate vegane.

Turci-Pascale, il regalo di Berlusconi scatena gli azzurri: la battuta al veleno

Intanto si apprende che Silvio Berlusconi avrebbe messo in vendita Villa Giambelli, l'immobile in Brianza che il Cav aveva dato in comodato d'uso gratuito alla ex fidanzata. Lo scrive Libero che ricorda come Pascale, legata a Berlusconi per oltre dieci anni, da circa un anno si era trasferita in Toscana, nel senese, dove ha comprato una tenuta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.