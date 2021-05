Il dramma di Dayane Mello: è morta la madre. "Avrai il mio perdono", la confessione sulle incomprensioni

Francesco Fredella 29 maggio 2021 a

Un altro grande dolore per Dayane Mello, ex concorrente dell’Isola dei famosi. È morta sua madre. “Oggi ho sofferto un’altra perdita ma so che per mia madre è stato un riposo, perché soffriva in un letto d’ospedale”, scrive sui social. A febbraio era scomparso suo fratello Lucas a causa di un incidente stradale mentre lei era nella casa del Gf vip.

La madre di Dayane, a quanto pare, era malata da tempo. In un lungo e toccante post Dayane dice: “Il passato è passato, è una pena non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, e le ho detto quello che c’era nel mio cuore“. Ed esorta le persone a stare con chi amano: “Amiamo, perdoniamo di più, diciamo ‘ti amo’, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte le incomprensioni, perché alla fine non avremo più tempo“.

Poi un ultimo saluto alla madre: “Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”. Il rapporto con sua madre, lo ricordiamo, era stato abbastanza burrascoso ed è per questo motivo che la brasiliana, durante la permanenza nella casa, ha avuto l’abbraccio di tutti. Uno dei suoi amici più fidati è stato Cristiano Malgioglio, che ha sofferto tantissimo quando hanno comunicato a Dayane la morte di suo fratello Lucas. Ma la Mello ha preferito continuare restando nella casa. Quella puntata indimenticabile del Gf vip ha commosso l’Italia intera. Un vero gioiello confezionato da Alfonso Signorini.

