Chiara Ferragni, il cachet di Sanremo 2023 supera quello di Checco Zalone

01 luglio 2022 a

a

a

Sanremo 2023 è ancora lontano ma già trapelano le prime indiscrezioni sul cachet di artisti e conduttori coinvolti nella kermesse. Chiara Ferragni è la grande attesa. L'imprenditrice e influencer co-condurrà la prima e l'ultima serata e, per due giorni, percepirà 100mila euro. Ben al di sopra del cachet percepito da Checco Zalone nel 2022 che si sarebbe fermato attorno ai 70mila euro.

Chiara Ferragni risponde all'invito di Liliana Segre e visita il museo della Shoah: "Lezione di vita"

Intanto la Ferragni si sta preparando al palco di Sanremo confrontandosi con colleghe che quel palco conoscono bene. Come Simona Ventura. Chiara Ferragni ha postato una foto insieme alla conduttrice con la quale si è incontrata per farsi raccontare un po' di segreti sul Festival. «Caffé con Simona Ventura che mi ha raccontato i segreti del suo Sanremo», ha scritto l’imprenditrice influencer nelle sue storie di Instagram accanto al selfie che la ritrae con la Ventura. E chissà se quello con Simona Ventura sarà per la Ferragni un evento isolato o l’inizio di un giro di ’consultazionì con diverse conduttrici che hanno già calcato il palco del Teatro Ariston.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.