Fedez ce l'ha col Vaticano e con Papa Francesco: "Amici, sc***te più che potete"

Il nuovo bersaglio di Fedez è il Vaticano. Ancora una volta, dal suo profilo Instagram il rapper si è scagliato contro l'ultimo aggiornamento della Chiesa cattolica sulla catechesi matrimoniale, che consiglia di consumare rapporti sessuali solo dopo la celebrazione delle nozze. La nuova linea è stata anticipata da Papa Francesco nei giorni precedenti, quando il Santo padre ha suggerito ai giovani di fare rinuncia ai rapporti sessuali "in contrasto con la mentalità comune".

Come sempre, Fedez ha sfruttato l'onda lunga della polemica e si è inserito nel dibattito. "Amici vaticani… Se non potete giocare al gioco, almeno non fate le regole", ha scritto il rapper, che ironizza così sulla scelta di chi vuole intraprendere un percorso di fede.

Poi il marito di Chiara Ferragni è voluto entrare nell'argomento in modo ancor più diretto: "Scopate amici, scopate più che potete (se vi va). Che la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano", ha aggiunto il rapper, che in una successiva storia ha pubblicato un video in cui scherza così: "Il sesso prima del matrimonio non fatelo solo se vi fa arrivare tardi alla cerimonia".

Un anno fa Fedez si era scagliato contro il Vaticano per il ddl Zan, quando la Chiesa avvisò lo Stato italiano che il disegno di legge di Alessandro Zan sul mondo Lgbtq+ avrebbe portato a una violazione del Concordato.

