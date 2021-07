Assegno choc più il mega-vitalizio, Francesca Pascale passa all'incasso. Quanto sborsa Silvio Berlusconi

30 luglio 2021 a

Venti milioni di euro, più il "vitalizio" da quasi centomila euro al mese e l'uso della residenza di Villa Maria in Brianza con tanto di personale a servizio. Tanto costa a Silvio Berlusconi la fine della relazione con Francesca Pascale, durato dieci anni. L'accordo di cui si era parlato circa un anno fa è stato chiuso in questi giorni e la Pascale sarebbe passata all'incasso.

A riportare cifre e dettagli dell'accordo che chiude la lunga pagina sentimentale del Cavaliere è Dagospia con un eloquente "E Silvio paga!". Giuseppe Candela parla di "liquidazione" e conferma quanto anticipato a suo tempo dal settimanale Oggi. Fonti riservate avrebbero confidato la cifra una tantum di venti milioni di euro con l'aggiunta di un mantenimento da un milione di euro all'anno per Francesca, sempre più vicina alla cantante Paola Turci e attiva nella promozione dei diritti Lgbt. Per la Pascale non ci sarebbero poi problemi su dove abitare, dato che l'accordo prevederebbe l'uso gratuito di Villa Maria in Brianza con l'intero personale di servizio a sua disposizione.

"Ho dedicato al presidente i miei migliori anni", "mi ha sempre trattata come un regina, ora non posso mica tornare alla vita di prima", erano state le parole della Pascale affidate al giornalista di Libero Roberto Alessi.

Silvio Berlusconi, ora legato alla deputata calabrese di Forza Italia, Marta Fascina, ha appena ricevuto la notizia della nascita del tredicesimo nipote che papà Luigi, nato dal matrimonio con Veronica Lario, e la moglie Federica Fumagalli hanno chiamato in suo onore Emanuele Silvio. E a breve raggiungerà quota quattordici con il nuovo parto, previsto a breve, di Barbara Berlusconi in dolce attesa.

