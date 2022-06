Crisi M5S, Guido Crosetto contro Marco Travaglio: "Chi ha fatto fuori i 5 Stelle"

26 giugno 2022 a

a

a

Guido Crosetto bacchetta Marco Travaglio. Con un breve post su Twitter l’imprenditore e fondatore di Fratelli d’Italia ha preso di mira il direttore de Il Fatto Quotidiano, secondo il quale il Movimento 5 Stelle è stato fatto fuori dalle alte sfere del potere. “Secondo Travaglio l’establishment ha fatto fuori i 5 stelle, che però governano ininterrottamente dal 2018” la doverosa sottolineatura di Crosetto.

Secondo Travaglio l’establishment ha fatto fuori i 5 stelle, che però governano ininterrottamente dal 2018. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) June 26, 2022

In casa pentastellata, dopo la scissione di Luigi Di Maio, è atteso lo sbarco a Roma di Beppe Grillo. L'arrivo del garante nella Capitale, assicurano fonti parlamentari qualificate del M5s, è infatti previsto per lunedì pomeriggio. Il fondatore, viene riferito, sì tratterrà qualche giorno per "fare squadra con Giuseppe Conte e tutti i portavoce del Movimento".

"Oltre 4 miliardi...". Vaccini, l'ira di Crosetto sul conto salato dello spreco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.