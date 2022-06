Covid, Guido Crosetto e il conto salato dello spreco: "Quante dosi di vaccino abbiamo comprato"

Giada Oricchio 21 giugno 2022 a

a

a

Report fa i conti in tasca al Covid e Guido Crosetto commenta. L’imprenditore, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, in testa ai sondaggi insieme al Pd, ha scritto su Twitter: “Secondo Report l’anno scorso abbiamo comprato 183 milioni di vaccini e quest’anno 138 milioni. 321 milioni in totale. Cioè 5,35 dosi a testa per 60 milioni di persone. Se anche ne avessimo fatte 3 a tutta la popolazione, ne avremmo avanzate 141 milioni. Per 30€ fa oltre 4 miliardi”.

Secondo Report l’anno scorso abbiamo comprato 183 milioni di vaccini e quest’anno 138. 321 milioni in totale. Cioè 5,35 dosi a testa per 60 milioni di persone. Se anche ne avessimo fatte 3 a tutta la popolazione, ne avremmo avanzate 141 milioni. Per 30€ fa oltre 4 miliardi. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) June 20, 2022

Crosetto intendeva mettere l’accento su quello che ritiene uno spreco di denaro pubblico da parte del governo Draghi e del Ministero della Salute, guidato da Roberto Speranza, ma non tutti gli utenti lo hanno seguito. Molti, in verità, ritengono che le maggiori quantità acquistate siamo state una scelta prudente in pandemia e che l’Italia stia mantenendo fede al piano solidale di acquisto di vaccini per i Paesi in via di sviluppo, mentre tanti altri hanno ritenuto che fosse un post a conferma dell’inefficacia del vaccino, cosa mai messa in discussione da Crosetto.

Intanto, è notizia di oggi che, con la fine di ogni misura di contenimento, siamo nel pieno di una nuova ondata di Sars Cov2 che avrà il suo picco a fine luglio.

