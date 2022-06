Otto e mezzo, Guido Crosetto contro Lilli Gruber: "Sta al giornalismo come..." Il Gigante si infuria con la giornalista

15 giugno 2022 a

Lilli Gruber sta al giornalismo come Erode al rispetto dell'infanzia". Esplode l'ira di Guido Crosetto, fondatore ed ex parlamentare di Fratelli d'Italia che mentre guarda da casa "Otto e mezzo", martedì 14 giugno, si infuria con la conduttrice di La7 Lilli Gruber. Il talk, dopo le elezioni amministrative che hanno incoronato Giorgia Meloni, si trasforma in un processo alla leader di Fratelli d'Italia.

La Gruber sta al giornalismo come Erode al rispetto dell’infanzia. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) June 14, 2022

Tutti gli ospiti picchiano duro. La filosofa Rosi Braidotti paragona Meloni a Putin e a Kirill. "Come Putin rivendica i valori sacri di Dio Patria e Famiglia, stesso tono violento omofobo, propaganda assassina. Resto all'estero, grazie". Il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi critica aspramente il comizio della leader in Andalusia: "Le immagini in Spagna non possono essere accettate. Urli di meno, sembrava un comizio fascista". In studio c'è solo Alessandro Giuli che, di fronte a quegli interventi, sgrana gli occhi: "Il successo della Meloni? La sinistra ha abbandonato la lotta di classe a favore della lotta di genere" dichiara il giornalista. Sui social invece tuona Crosetto che denuncia come la puntata del talk condotto da Lilli Gruber completamente incentrata contro la leader di Fratelli d'Italia, ennesimo bersaglio del centrosinistra dopo il successo di Fratelli d'Italia alle amministrative.

