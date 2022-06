Agorà, “non chiamiamola ondata”. Matteo Bassetti minimizza Omicron5: come un raffreddore, niente polmoniti

21 giugno 2022 a

I contagi da Covid sono in aumento, quasi il 60% in più in una settimana. Che cosa sta succedendo? Giorgia Rombolà, conduttrice della versione estiva di Agorà, talk show del mattino di Rai3, ospita Matteo Bassetti, infettivologo ligure, per fare un punto della situazione sulla pandemia, che sta nuovamente spaventando mezzo mondo: “Sta succedendo che siamo davanti ad una variante, Omicron4 e 5, che in questo momento sta circolando, che è veramente molto contagiosa, è simile come contagiosità al morbillo, una delle malattie infettive più diffusive e diffusibili. Se questa variante entra all’interno di una piccola comunità si contagiano praticamente tutti. Le persone che si contagiano hanno un qualcosa di molto simile ad una forma influenzale, ad un raffreddore, con 3-4 giorni di febbre, anche elevata, doloretti diffusi, ci possono essere mal di gola e problemi di mal di pancia, ma poi nel 99% dei casi si risolve in pochi giorni. Bisogna fare attenzione ad immunodepressi e fragili, ma non si può paragonare quello che sta succedendo oggi a quello che abbiamo visto nelle ondate precedenti. Evitiamo di chiamarla ondata, questa a livello ospedaliero non sta dando nessun tipo di interessamento. Casi di polmoniti gravi non ne stiamo vedendo”.

“L’abbiamo reso endemico?” la domanda della giornalista al Direttore Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, che risponde così: “Siamo davanti ad un virus che è endemico, che ha perso parte della sua stagionalità, aimè, il virus si è adattato all’ambiente e alle varie temperature”. Viste le parole dell’infettivologo si discute poi della scelta di togliere le mascherine e allentare le restrizioni di sicurezza: “Non è che abbiamo fatto bene a farlo - dice Bassetti -, era inevitabile che lo facessimo. Tutta l’Europa e il resto del mondo hanno tolto le mascherine prima di noi. Il rischio zero non esiste. Togliere l’obbligo di mascherina non vuol dire levare la mascherina, è un concetto un po’ italiano, ai fragili e agli anziani consiglio di usarla, anche a chi non si sente sicuro. Diverso è obbligare tutti ad usarla”.

I contagi da Covid sono in aumento, quasi il 60% in più in una settimana. Cosa sta succedendo? Risponde Matteo Bassetti. #Agorarai pic.twitter.com/FjactZZeLw — Agorà (@agorarai) June 21, 2022

