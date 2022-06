Putin, le condizioni di salute e il danno all'occhio: la fissazione dello Zar per il botox. Rovinato?

Giada Oricchio 16 giugno 2022 a

“L’ossessione di Vladimir Putin? Il botox”. Sono decine e decine le indiscrezioni che si rincorrono su Vladimir Putin, l’uomo che 112 giorni fa ha scatenato la guerra in Ucraina allo scopo di “denazificarla”. Il leader del Cremlino sta tenendo in scacco il mondo nonostante le presunte precarie condizioni di salute a causa di un tumore e i problemi personali come l’ordine impartito all’amante Alina Kabaeva di abortire il futuro quinto figlio (lo ha rivelato oggi il canale Telegram Generall Svr).

Alle voci sulle fissazioni e sulle manie di Putin, si è aggiunta quella del professor Michael Clarke. L’analista geopolitco presso il King’s College di Londra ha rivelato che l’ex agente del KGB, che di recente si è paragonato a Pietro il Grande, farebbe un ricorso “massiccio alle punture di botulino”, il farmaco utilizzato per paralizzare i muscoli del viso e della fronte così da apparire più giovane. In effetti, si tratta di un mezzo scoop perché in passato erano già emersi i sospetti su questa abitudine di bellezza di Putin, una volta a una visita ufficiale a Kiev si presentò con un livido vicino all’occhio, tipica reazione temporanea alla tossina botulinica. Dal portavoce del governo di Mosca sono arrivate sempre e solo smentite.

