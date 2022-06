Telefonata Xi Jinping-Putin. La Cina fa pressione sulla Russia: “Cercate una soluzione sull'Ucraina”

15 giugno 2022 a

Primo contatto tra la Russia e la Cina dopo la telefonata del 25 febbraio, l’unica andata in scena dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio con l’omologo cinese Xi Jinping: a renderlo noto è la televisione cinese Cctv, spiegando che i due leader hanno espresso l’auspicio che tutti lavorino “in maniera responsabile” per risolvere la crisi in Ucraina. Xi, da parte sua, ha ribadito la sua disponibilità a contribuire per giungere a una soluzione. “Tutte le parti dovrebbero spingere per una soluzione adeguata della crisi ucraina in modo responsabile” il succo del messaggio di Pechino a Mosca, una chiara pressione per ritornare alla normalità.

