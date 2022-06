Alina Kabaeva, gli 007 confermano: "È incinta. Ma Vladimir Putin...la richiesta dello Zar all'amante

Giada Oricchio 16 giugno 2022 a

“Vladimir Putin vuole far abortire Alina Kabaeva”. La bomba arriva dal noto canale Telegram Generall Svr dedicato alla controinformazione russa. Nell’ultimo post dell’account, gestito da un ex generale dei servizi segreti esteri, noto con il nome di Viktor Mikhailovich, si legge che il presidente della Federazione russa oltre a problemi di salute, avrebbe difficoltà anche nella vita privata: “Come anticipato, la convivente Alina Kabaeva è incinta da un po’ di mesi e questo è motivo di litigi familiari. Putin avrebbe chiesto alla compagna di abortire”.

Il motivo, secondo Generall Svr, sarebbe legato al fatto che il leader del Cremlino è malato da tempo (tre settimane fa, sarebbe stato operato per l’asportazione di un cancro). Il post, infatti, prosegue così: “Putin sostiene che ha già abbastanza figli e non vuole bambini che non potrebbe vedere mai poiché è gravemente malato e non sa quanto tempo gli resta da vivere”. Tuttavia, la richiesta non è stata accolta da Alina che “insiste per avere il bambino e si rifiuta di cedere al presidente”.

Il canale aggiunge numerosi dettagli alla vicenda: “La coppia praticamente non parla e quando lo fa scoppiano i litigi. Lo staff e le guardie osservano gli sviluppi dell’evento come se stessero guardando un’avvincente serie tv discutendo le loro simpatie sui “protagonisti” e parteggiando per l’uno o per l’altro”. Putin ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla vita privata. Sicuramente ha due figlie nate dal matrimonio con Lyudmila Putina e si presume che sia il padre anche di Luiza Rozova, 18enne influencer, nata dalla relazione con una cameriera oggi multimilionaria e co-proprietaria di una banca, mentre con Alina avrebbe avuto 4 figli.

