Stasera Italia, Massimo Franco punge Papa Francesco: “Dà adito a malintesi su Nato e Russia”

Parole poco tenere nei confronti di Papa Francesco e dell’atteggiamento che sta tenendo sulla guerra tra Russia ed Ucraina sono arrivate da Massimo Franco. L’editorialista del Corriere della Sera, ospite della puntata del 15 giugno di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, critica il Pontefice: “Il Papa non è equidistante tra Putin e l’Ucraina, ma certamente alcune sue dichiarazioni possono dare adito a dei malintesi. Quando il Papa dice che ‘la Nato ha abbaiato per due mesi alla Russia’, bisogna dire che la Nato ha abbaiato, ma la Russia ha morso. Quindi credo che questo sia un elemento da tenere molto presente. È vero che non si può essere manichei e che non ci sono solo buoni e cattivi, ma è anche vero che ci sono degli invasori che in modo unilaterale hanno aggredito un paese europeo come l’Ucraina e dall’altra parte ci sono gli ucraini che si stanno difendendo”. Chi consiglia Papa Francesco sulla politica internazionale? La domanda di Palombelli a Franco, che replica: “Io penso che si consigli da solo, lui ha una grande voglia di mediare”.

