Stasera Italia, “Joe Biden vuole far fallire la missione Ue in Ucraina”. Antonia Postorivo e la gaffe Usa

15 giugno 2022 a

a

a

Antonia Postorivo, avvocato e consulente per diversi ministeri, è tra gli ospiti della puntata del 15 giugno di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. L’esperta si scaglia contro Biden, che ha informato il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, che gli Stati Uniti forniranno "un altro miliardo di dollari in assistenza alla sicurezza per l'Ucraina, comprese armi di artiglieria e di difesa costiera, nonché munizioni e sistemi missilistici avanzati per affrontare la guerra con la Russia”. Queste le parole rivolte al numero uno della Casa Bianca: “Il presidente Joe Biden, che è maldestro dall’inizio della guerra, fa l’ennesima uscita a gamba tesa per far fallire la missione di tre leader importantissimi dell'Unione europea. Ed è strano che i rappresentanti dell’Ue non capiscano l’ingerenza del presidente Usa, non aiuta la Ue in questa fase critica che sta vivendo. È - chiosa Postorivo - l’ennesima gaffe di Biden in questa situazione tragica che stiamo vivendo”.

Antonia Postorivo a #StaseraItalia commenta l'invio dagli USA di nuove armi a Kiev: "L'uscita a gamba tesa di Biden serve a far fallire la missione di tre leader dell'Unione Europea" pic.twitter.com/6GyuNJKvtu — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 15, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.