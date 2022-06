Stasera Italia, la querelle Sallusti-Giletti non è ancora finita: “Non era informazione, sono contro la propaganda”

15 giugno 2022 a

Dopo più di una settimana dall’accaduto, e dopo un confronto per un chiarimento, va avanti il botta e risposta tra Alessandro Sallusti, direttore di Libero, e Massimo Giletti, conduttore di Non è l’Arena, sulla scelta di intervistare Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Sallusti ha parlato nuovamente della sua scelta di abbandonare lo studio anche nel corso dell’edizione del 15 giugno di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “La mia posizione è contro la propaganda. Ognuno è padrone a casa sua, nei giornali e nelle trasmissioni televisive ogni conduttore fa quello che vuole, ma io credo che sia nostro diritto e dovere ascoltare tutte le opinioni e dare voce a tutte le opinione, con un paletto, che è quello di impedire la propaganda, da ambo i fronti. Mi sono trovato in una situazione in diretta in cui a mio avviso non si stava facendo informazione, ma propaganda, mi sono alzato e - chiosa Sallusti dopo la lite su come si parla della guerra tra Russia ed Ucraina - me ne sono andato dicendo quello che pensavo”.

Alessandro Sallusti interviene a #StaseraItalia: "La mia posizione è contro la propaganda, è nostro diritto e dovere dare voce a tutte le opinione impedendo però la propaganda" pic.twitter.com/2npDnV4Z1h — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 15, 2022

