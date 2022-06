Kate Middleton, la concessione della Regina Elisabetta: "Un grande onore". Regole saltate

Giada Oricchio 12 giugno 2022 a

La regina Elisabetta ha incoronato i suoi eredi: privilegi esclusivi per il principe William d’Inghilterra e Kate Middleton. Dopo aver voluto sul balcone di Buckingham Palace per il saluto del Giubileo di platino, solo Carlo e Camilla, William e Kate, in quanto futuri re e regina, la sovrana ha concesso altre due prerogative al primogenito di Lady Diana.

Secondo il Sunday Times, infatti, i duchi di Cambridge starebbero per traslocare dalla residenza di Kensington, nel cuore di Londra, al castello di Windsor dove già vive la regina dopo aver lasciato Buckingham Palace.

In particolare in una grande casa circondata dal vasto parco. Lo staff reale avrebbe anche individuato la nuova scuola per i piccoli George, Charlotte e Louis e Sua Maestà avrebbe permesso a William e Kate di mantenere l’uso dell’appartamento londinese dove sono residenti dal 2017.

Prima, la coppia aveva vissuto nell’adorata Anmer Hall, nelle campagne del Norfolk. E sempre a proposito di regge e magioni, è emerso un retroscena. Nel 2009, the Queen fece uno strappo al protocollo permettendo all’allora commoner Kate, fidanzata del principe William, di fotografare l’interno della residenza privata di Balmoral, gesto assolutamente vietato ai comuni mortali.

L’esperta reale Katie Nicholl ha rivelato: “A Kate è stato dato un grande onore, fu una decisione astuta, dettata anche dal fatto che la storia d'amore sembrava essere molto seria”. Un segno di grande fiducia nella futura duchessa e forse anche il desiderio di Elisabetta II di non ripetere gli stessi errori fatti con Diana Spencer, la prima moglie del figlio Carlo, applicando in maniera rigida e restrittiva le regole della Corona.

