A Dritto e Rovescio partono i "vaffa". Botta e risposta tra Paolo Del Debbio e i tifosi del reddito di cittadinanza

Scambio reciproco di “gentilezze” tra il gruppo di sostenitori del reddito di cittadinanza e il conduttore della trasmissione Diritto e Rovescio Paolo Del Debbio. Durante la puntata andata in onda nella serata di giovedì 9 giugno sono volate parole grosse nello studio di Rete 4. Il tema riguardante la misura del Movimento 5 Stelle è quanto mai divisivo negli ultimi mesi.

Gli imprenditori, ospiti del programma, hanno illustrato la loro esperienza nell’ambito di alcuni colloqui tenuti con percettori del sussidio, i quali richiederebbero pagamenti in nero per poter continuare ad incassarlo e a sommarlo allo stipendio da lavoratori. In collegamento con lo studio è intervenuta la delegazione di persone che usufruiscono dell’indennità statale: “Noi speravamo di arrivare in una trasmissione nella quale si poteva ragionare sul modo per superare i limiti del reddito di cittadinanza. Io invece - ha affermato “il capogruppo” - sto registrando un atteggiamento di aggressione”.

Del Debbio non ci sta e contrattacca: “No, no... ferma tutto un attimo. Qui stanno parlando tutti, il primo che ha aggredito è uno di voi. Se ci vuole stare in questa trasmissione lo faccia, se le fa schifo se ne torni a casa”. A quel punto si scatena una raffica di insulti da ambo le parti, con l’ospite che prima di lasciare il collegamento urla “vaffa… siete una vergogna” e, dallo studio, il conduttore risponde con la stessa moneta: “Voi lo siete”, mimando con il braccio e sussurrando lo stesso “complimento”.

