Otto e mezzo, Lucio Caracciolo ridicolizza i servizi Usa: “Non credo alla malattia e alla follia di Vladimir Putin”

Vladimir Putin sarebbe stato sottoposto a trattamenti per un tumore in stadio avanzato ad aprile. La notizia di Newsweek, che cita fonti dell’intellingence Usa che avrebbero letto i rapporti redatti dai servizi segreti statunitensi, viene dibattuta all’interno dell’edizione del 2 giugno di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Giovanni Floris. A diffondere scetticismo c’è Lucio Caracciolo, direttore della rivista geopolitica Limes, che crede poco a tali ricostruzioni americane sulla Russia: “La fortuna dei politici forti, che siano democratici o che non lo siano come quello russo, è che non c’è solo il capo, ci sono delle strutture che interpretano il capo e cambiano completamente l’intenzione del capo, producendo risultati forse meno irrazionali di quelli che può pensare un capo un po’ matto. Io francamente non credo alla malattia di Putin, sono venti anni che gira questa storia, non è un folle Putin. E non credo neanche al rimbambimento di Joe Biden. Può essere pure - chiosa Caracciolo sul presidente della Russia - che Putin sia malato eh, ma allora lo curano molto bene, sono veramente vent’anni che gira questa storia”.

