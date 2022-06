Stasera Italia, Barbara Palombelli clamorosa: travolge la dem Gualmini e lei abbandona la trasmissione

Federica Pascale 01 giugno 2022 a

"Travolta" da Barbara Palombelli, prende e se ne va. Parliamo di Elisabetta Gualmini, eurodeputata del Partito Democratico. Ospite della puntata di mercoledì 1 giugno di Stasera Italia, il talk show politico condotto di Rete4, la Gualmini a metà trasmissione si alza senza dare spiegazioni e sparisce dallo schermo. Stava rispondendo ad una domanda della conduttrice sulle sanzioni europee alla Russia che fanno innalzare i prezzi dell’energia: “Comprendo perfettamente quello che hanno detto – afferma Gualmini riferendosi ad un servizio sui pescatori italiani lasciati a terra dal caro-carburante appena andato in onda -, ed è evidente che il costo del gas ormai è aumentato in maniera esponenziale ed è assolutamente intollerabile. Penso che Draghi però abbia anche usato parole di realtà, quando ha riconosciuto che l'inflazione così alta ovviamente penalizza le classi più deboli e il potere d'acquisto delle categorie più fragili, e che quindi bisogna dare risposte differenziate...”.

La Palombelli, però, non ci sta e interrompe l’eurodeputata: “No però, mi scusi, io la vorrei correggere su una questione. Non stiamo parlando di categorie fragili, stiamo parlando di imprese italiane che da secoli si vanno a guadagnare il pane”. La Gualmini prova a controbattere ma la Palombelli è un fiume e non lascia spazio, decisa a difendere la categoria: “Un peschereccio costa come un'azienda con i capannoni in nord Italia. Non stiamo parlando di una persona a casa che deve ricevere il sussidio, stiamo parlando di un’impresa fondamentale per il Paese. Attenzione alle parole. Le parole sono importanti. Stiamo parlando di persone che forse diventano fragili per il prezzo alto dell’energia, ma non sono affatto categorie fragili. Sono persone coraggiose, importanti, che danno al nostro Paese una ricchezza incredibile, investendo tanto perché ognuna di quelle barche costa come tre appartamenti”.

Risentita per la correzione in diretta, Gualmini abbandona la trasmissione e lascia la sedia vuota in bella vista. Palombelli se ne accorge e si dice dispiaciuta ben due volte per l’assenza della “professoressa”.

