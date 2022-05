Lite social tra Maria Giovanna Maglie e Nino Cartabellotta: “Presunto esperto rimasto senza lavoro”

29 maggio 2022 a

a

a

“Un cattivo ragazzo con le armi, lo ferma solo un bravo ragazzo armato”. La frase pronunciata da Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, dopo la strage in Texas ha scatenato un putiferio social, con accuse reciproche tra la giornalista Maria Giovanna Maglie e Nino Cartabellotta. Il presidente della fondazione Gimbe ha pubblicato su Twitter la dichiarazione dell’ex inquilino della Casa Bianca, aggiungendo un commento laconico: “Sipario”. Maglie ha colto la palla al balzo, quotando il messaggio di Cartabellotta e attaccandolo: “Sipario definitivo sui presunti esperti di Covid rimasti senza lavoro tv”. “Gentile @mgmaglie la tv dà lavoro a Lei, non a me” ribatte Cartabellotta, chiudendo la discussione.

Sipario definitivo sui presunti esperti di covid rimasti senza lavoro TV. https://t.co/OkjdZRc6Xx — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) May 28, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.