Stasera Italia, tutti i dubbi di Maglie su Vladimir Putin: “Malattie, attentati, indebolimento... Qualcosa non torna”

“Ho l'impressione che ci sia una sorta di informazione fantasma, di informazione pirata, che naturalmente gli autocrati incoraggiano”. Così Maria Giovanna Maglie durante la puntata di lunedì 23 maggio di Stasera Italia, il talk show condotto da Barbara Palombelli su Rete4. I servizi segreti di Kiev comunicano che il presidente russo Vladimir Putin sarebbe scampato ad un attentato ma la giornalista non ci crede: “Non perché magari non sarà successo ma perché sono troppe le voci che si moltiplicano su malattie, attentati, indebolimento, giri di vite sui generali per colpa della guerra in Ucraina".

Secondo la Maglie, una persona come Putin, con il suo stile di vita e le sue “fissazioni di essere avvelenato e ucciso” questo genere di cose le incoraggia. “Chi potrebbe aver fatto un attentato? – chiede la giornalista - Perché poi, la domanda da porsi per quelli che sperano in un cambio di regime in Russia, che secondo me è veramente utopia quando non è stupidità, che cosa pensano di manovrare? Cosa pensano che ci sia di alternativa?”.

