Luca Zaia impaurito a Stasera Italia: “Non si può più andare avanti con le sanzioni, vicino il baratro”

27 maggio 2022 a

a

a

Luca Zaia è in ansia per le ricadute sull’economia dell’Italia dovute alle sanzioni imposte alla Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il governatore del Veneto è ospite della puntata del 27 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e manifesta grande preoccupazione: “È fondamentale riconoscere che il nostro livello di resistenza e sopportazione alle sanzioni sarà sicuramente di gran lunga inferiore rispetto a quello dei russi. Ci troveremo nella situazione di essere coloro che hanno avuto e che non hanno più. Penso che noi tutti abbiamo condiviso la strategia di aiutare l’aggredito, che è l’Ucraina, e di condannare questa aggressione da parte della Russia. Però sicuramente le nostre imprese hanno conosciuto e stanno conoscendo fermi produttivi per la crisi delle materie prime e delle forniture. Le nostre imprese guardano con speranza che arrivi un armistizio e poi la pace. Tutte le guerre e tutti i conflitti hanno un inizio ed una fine, noi dobbiamo fare in modo che il periodo tra i due estremi sia ridotto al minimo. La preoccupazione - segnala Zaia - è grande, noi non possiamo andare avanti per mesi con le sanzioni, sennò non veniamo più fuori”.

"Il nostro livello di resistenza alle sanzioni sarà sicuramente inferiore rispetto a quello dei russi"



Per @zaiapresidente, l'Italia non potrà andare avanti così ancora per molto #StaseraItalia pic.twitter.com/ZBmdtZOo6q — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 27, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.