Otto e mezzo, "meglio non renderlo pubblico". Lilli Gruber imbarazza Lucio Caracciolo sulla Conference

Giada Oricchio 26 maggio 2022 a

La vittoria della Roma in Conference League rivela un insospettabile Lucio Caracciolo: “Nobel per Mourinho”. A Otto e Mezzo, il talk politico di LA7, giovedì 26 maggio, Lilli Gruber stuzzica Il rigoroso direttore della rivista di geopolitica Limes: “Sei un romanista sfegatato, erano 12 anni che una squadra italiana non vinceva in Europa” e Caracciolo con un sorriso di soddisfazione a fior di labbra: “Beh, ho festeggiato in un modo che non è bene rendere pubblico” e ha ammesso: “Questa Coppa, vista dal di fuori, obiettivamente non è che valga molto, ma qui a Roma ha prodotto degli effetti che altrove non sarebbero nemmeno immaginabili. La comunità romanista non conosceva una situazione simile da 20 anni”.

Una divertita Gruber ha invitato “la lepre” Caracciolo a correre elogiando l’allenatore giallorosso, Josè Mourinho: “Un leader, è difficile essere un vero leader che è molto diverso da essere un uomo forte”, “Si lo proporrei per il premio Nobel alla prossima occasione” ha chiosato il direttore felice.

