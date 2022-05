Otto e mezzo, Lucio Caracciolo svela cosa vogliono fare i russi in Donbass

23 maggio 2022 a

La guerra in Ucraina tiene banco anche nella puntata di "Otto e mezzo" andata in onda lunedì 23 maggio su La7. Ospite è stato Lucio Caracciolo, direttore di Limes, che ha risposto alle domande di Lilli Gruber sul futuro della guerra in Ucraina. "All'inizio i russi volevano conquistare l'Ucraina ed essere accolti da trionfatori - ha detto Caracciolo negli studi di La7 - A lungo andare, però, si sono resi conto che gli ucraini non li accoglievano affatto da trionfatori, anzi. E allora hanno cambiato strategia. Hanno iniziato a combattere per distruggere tutto. Vi dico che i russi non hanno alcuna intenzione di di rimettere in piedi quello che stanno distruggendo in queste ore nel Donbass. L'assedio nel Donbass rischia di diventare la nuova Mariupol".

Poi il discorso torna a parlare delle crepe interne al Cremlino, anche sul fronte dell'informazione. "Negli ultimi tempi sono apparsi articoli di giornale e interventi in tv da parte di russi che criticano Putin. Addirittura in tv c'è stato un colonnello che ha detto peste e corna sulla sua campagna militare".

