Cartabianca, Alessandro Orsini: fare il gioco di Biden è disastroso, sta sirianizzando l'Ucraina

"Dovremmo renderci disponibili a riconoscere il Donbass russo per avviare un processo politico". Alessandro Orsini torna a #Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai3 e affronta il delicato scenario geopolitico della guerra in Ucraina. Il professore di sociologia del terrorismo della Luiss risponde all'obiezione che una mossa del genere da parte dell'Occidente potrebbe non essere accettata dagli ucraini. "Dobbiamo avviare un processo politico per indurli ad accettarlo, se gli assicuri che in eterno gli darai armi per miliardi non avvi un processo diverso", ribatte Orsini.

Paesi come Stati Uniti possono sostenere l'industria militare all'infinito ma quando si tratta di Paesi minori, come l'Ucraina, "il conflitto viene disciplinato dall'esterno". Per il professore, accusato da molti di avere posizioni filorusse, è giusto in linea di principio aiutare Kiev ma è sbagliato fare come il presidente americano Joe Biden, rimarca, "perché sta sirianizzando la guerra in Ucraina.

Non riusciremo a fermare il presidente Vladimir Putin "con le condanne morali", afferma il docente che risponde alla parlamentare di Italia Viva, Maria Elena Boschi, che aveva sottolineato che l'invasione dell'Ucraina è assolutamente da condannare. "Il Donbass alla Russia? È singolare che il Paese che aggredisce, invade e attacca i civili debba essere quello che ha la concessione del territorio. Quasi come se dovessimo chiedere scusa a Putin", argomenta Boschi.

Per Orsini ora dovrebbe essere l'Italia ad avviare questo processo politico, ma come? "Non inviando le armi pesanti all'Ucraina, che riceveranno decine di miliardi di armamenti dagli Usa, dalla Francia, dalla Germania... L'Italia deve rompere il fronte con gli Stati Uniti e sganciarsi". Il prof critica anche il segretario del Pd, Enrico Letta, secondo cui l'Italia deve sostenere a oltranza Kiev per non fare il gioco di Putin. ”Fare il gioco di Putin è una cosa orrenda politicamente e moralmente, fare il gioco di Biden è una cosa distrastrosa. Orrore contro il disastro", è il bivio che ci troviamo di fronte secondo lo studioso.

