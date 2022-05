Piazzapulita, "vada a studiare". Corrado Formigli sbotta contro Andrea Romano, la lite su Orsini diventa un caso

Giada Oricchio 14 maggio 2022 a

a

a

È diventato un caso lo scontro fra il conduttore Corrado Formigli e l'ospite in studio, il democrati Andrea Romano, esploso nel corso dell'ultima puntata di Piazzapulita, il talk di La7. In studio si stava dibattendo sulla decisione del Copasir di approfondire le ospitate di giornalisti e studiosi russi nei programmi d’informazione italiani per capire se sono portatori di propaganda. Davanti ad alcune affermazioni del deputato Pd, Formigli ha perso le staffe: “Se non lo sa, vada a studiare” ha gridato contro il democratico. "Vi dovete mettere in testa che i giornalisti fanno di mestiere il contraddittorio: se qualcuno dice una bischerata, c'è un giornalista che glielo dice. Se lei questa cosa non la sa, se la vada a studiare”. Romano ha provato a replicare: “Richiamo un classico dell'etica del giornalismo: se c'è un dibattito tra uno che dice che ci vuole l'ombrello e uno che dice che non ci vuole l'ombrello, il compito del giornalista non è moderare il dibattito, ma aprire la finestra e vedere se piove”.

Una lezione che ha accalorato ancor di più Formigli: “E’ quello che facciamo regolarmente, lo facciamo regolarmente. Non siete voi che decidete chi lo fa e non lo fa”. Le voci si sovrappongono, poi Romano ha chiarito: “Io non voglio polemizzare con lei. Ma non è possibile in un dibattito pubblico sostenere legittime le tesi dei fatti per cui in Ucraina ci sono civili massacrati da Putin e le tesi di coloro che dicono che quei morti non ci sono. Non c’è par condicio”. E Formigli: “Va bene, non mi voglio alterare troppo… entro in modalità zen”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.