L'Aria Che Tira, Myrta Merlino e la stoccata dopo il servizio su Alessandro Orsini: "Pur di non disturbare Putin..."

Myrta Merlino fulmina il professor Alessandro Orsini. Durante il dibattito sulla guerra in Ucraina a "L’Aria che Tira", il programma del mattino di LA7, martedì 17 maggio, la conduttrice ha parlato con i suoi ospiti dell’evacuazione di 264 soldati ucraini dall’acciaieria Azovstal di Mariupol e della decisione storica di Finlandia e Svezia di entrare nella Nato in conseguenza dell’invasione della Russia in Ucraina. Per alcuni esperti è la scelta legittima di due Paesi sovrani spaventati dall’imprevedibilità di Putin, per altri giornalisti è una miccia, un fiammifero gettato nel pagliaio dell’Orso sovietico e delle velleità del leader del Cremlino.

Così Merlino ha fatto ascoltare ai suoi ospiti l’analisi del sociologo Orsini durante un intervento nel talk Accordi e Disaccordi: “L’ingresso di nuovi Paesi nella Nato è un gravissimo pericolo per l’umanità. Sarebbe una grande tragedia per tutti. Maggiore è il numero dei Paesi europei ai confini con la Russia o vicino alla Russia che entrano nella Nato, maggiore è la probabilità di una catastrofe nucleare. Il mio auspicio è che escano dalla Nato paesi che confinano con l’Ucraina: la Slovacchia, la Romania, l’Ungheria”. Al rientro in studio, la conduttrice non ha trattenuto un sorriso e una battuta lapidaria: “Mi fa morire Orsini, dobbiamo fare tutto pur di non disturbare Putin”.

