Meghan Markle agli Invictus Games. E parte la gaffe imbarazzante con la bandiera dell'Ucraina

Clamorosa gaffe per la duchessa di Sussex agli Invictus Games, i giochi per veterani disabili fondati dal principe Harry d'Inghilterra. Meghan Markle si è fatta riprendere mentre disegnava la bandiera dell'Ucraina e scriveva "pace".

L'opera d'arte e il fondamentale contributo alla guerra contenevano un errore grossolano: la banda blu e quella gialla erano invertite, sottosopra rispetto alla bandiera ufficiale della Nazione presieduta da Volodymyr Zelensky. Il fattaccio si è consumato durante la lettura privata di un libro per i figli delle famiglie britanniche in gara agli Invictus Games che si sono svolti allo Zuiderpark. Si presume che la duchessa fosse troppo concentrata sulla parola "peace" per accorgersi dell'imbarazzante errore.

Svista anche per il suo ufficio stampa e per le telecamere di Netflix che hanno seguito i Sussex nel loro primo viaggio in Europa dopo il fragoroso addio alla Royal family a gennaio 2020. Disastro nel disastro: le immagini sono state scattate dal fotografo del loro matrimonio, Chris Allerton, e rilasciate dall'ambasciata britannica. Intanto gli esperti di moda hanno fatto i conti in tasca all'ex attrice e hanno scoperto che per tre giorni di show agli Invictus ha speso 45.000 euro in outfit.

