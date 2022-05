Quando si festeggia il Giubileo di platino, la scelta della Regina Elisabetta spiazza i sudditi: "Ancora problemi di salute"

Giada Oricchio 05 maggio 2022 a

Cosa non si fa per portare la Regina Elisabetta sana e salva ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino? Si consiglia al principe Harry e alla moglie Meghan Markle di stare lontani dal Regno Unito e non si manda Sua Maestà alle feste in giardino.

Elisabetta II, infatti, salterà l’appuntamento con la stagione dei Garden party a Londra e Edimburgo, un’occasione per incontrare circa 30.000 sudditi che in qualche modo hanno servito la comunità. A sostituirla saranno l’erede al trono Carlo e la moglie Camilla, William e Kate. Lo riferisce Buckingham Palace. Sua Maestà, 96 anni, viene accudita in modo maniacale: da ottobre a oggi sono stati numerosissimi gli impegni ufficiali che ha saltato per motivi di salute.

Niente di grave e nulla in particolare, ma c’è la necessità che la sovrana arrivi al massimo della forma alle celebrazioni per lo storico Giubileo di platino, i 70 anni di regno, previste all’inizio di giugno. E qui entrano in gioco i Sussex. Dopo la visita lampo ad aprile e dopo la nuova intervista choc di Harry (“volevo verificare che mia nonna fosse circondata dalle persone giuste e fosse trattata bene”), pare che i consiglieri della Corona abbiano suggerito alle due celebrities ex royal di starsene a casa, anzi di “stare lontano” dal Giubileo. Un’indiscrezione che riporta “The News” e il “Daily Mail”.

Il timore è che la cerimonia regale sia trasformata in “circo”, in una specie di show dove i protagonisti diventerebbero i Duchi di Sussex e la loro sfrenata voglia di notorietà senza lavorare, non più la Regina Elisabetta. E a suon di outfit da migliaia di dollari per Meghan o di imminenti autobiografie di Harry, è difficile credere all’ipotesi di un basso profilo sul balcone di Buckingham Palace.

